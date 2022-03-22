В Бишкеке пройдет кыргызско-саудовский бизнес-форум

20-21 марта 2022 года впервые в истории кыргызско-саудовских отношений состоялся визит министра иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Файсала бин Фархана Аль Сауда в Кыргызскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, официальный визит главы саудовского внешнеполитического ведомства в столицу состоялся по приглашению министра иностранных дел Руслана Казакбаева с целью обсуждения всего спектра вопросов двусторонней повестки. Примечательно, что первый в своем роде визит высокого уровня проходит в год празднования 30-летия установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Королевством Саудовская Аравия.

В рамках данного визита состоялись полноформатные переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран, на которых главы МИД Казакбаев и Файсал Аль Сауд обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества и перспективы его дальнейшего развития.

Казакбаев подчеркнул, что кыргызско-саудовское политическое сотрудничество характеризуется отсутствием каких-либо разногласий и в последнее время "набирает обороты", в связи с чем предложил саудовской стороне вывести двусторонние отношения на уровень стратегического партнерства.

Стороны договорились о взаимном обмене поздравительными посланиями на уровне глав государств и министров иностранных дел по случаю 30-летия установления дипломатических отношений в октябре т.г., а также о проведении совместной скоординированной работы по организации визита президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Саудовскую Аравию в текущем году.

В рамках подготовительной работы по проведению визита главы Кыргызстана в КСА в текущем году сторонами было достигнуто понимание о необходимости организации следующих мероприятий:

- политических консультаций;

- очередного заседания совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству;

- кыргызско-саудовского бизнес-форума в Бишкеке;

- строительства кыргызско-саудовского культурного центра в г. Бишкеке;

- а также других мероприятий, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений (дни культуры, туристический форум, научные конференции и т.п.).

В рамках расширения сотрудничества двух стран в инвестиционной сфере стороны подробно обсудили финансирование жилищной программы государственной ипотечной компании Кыргызской Республики "Мой дом", целью которой является обеспечение жильем населения Кыргызстана через механизмы доступного ипотечного кредитования, а также пришли к взаимному пониманию по вопросу создания совместного кыргызско-саудовского фонда для реализации инвестиционных проектов в области сельского хозяйства, строительства гидростанций, инфраструктурных проектов и др.

В ходе переговоров Казакбаев выразил твердое намерение кыргызской стороны развивать последовательное сотрудничество в политической, торгово-экономической и инвестиционной сферах с Королевством Саудовская Аравия, в связи с чем подчеркнул важность организации взаимных визитов различного уровня, расширения двусторонней договорно-правовой базы, укрепления взаимодействия в рамках международных организаций (ООН и ОИС), а также обмена мнениями по наиболее актуальным вопросам международной повестки.

С учетом быстрорастущего интереса граждан Кыргызской Республики к туризму в Саудовской Аравии глава кыргызского внешнеполитического ведомства выразил просьбу рассмотреть возможность облегчения процедуры получениям гражданами КР электронной туристической визы в КСА.

По итогам встречи состоялась пресс-конференция, в ходе которой Казакбаев и Файсал Аль Сауд выступили с заявлениями о достигнутых договоренностях и приверженности сторон к принятию совместных усилий, направленных на дальнейшее укрепление кыргызско-саудовских отношений.

В рамках визита президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров принял министра иностранных дел КСА. Также состоялась встреча с председателем кабинета министров Кыргызской Республики Акылбеком Жапаровым.

В свою очередь принц Файсал Аль Сауд выразил искреннюю признательность высшему руководству страны за оказанное ему гостеприимство, а также отметил готовность приложить все усилия для реализации договоренностей и инициатив, поднятых за время его пребывания в Бишкеке.

Глава саудовского внешнеполитического ведомства пригласил министра иностранных дел Кыргызской Республики Руслана Казакбаева посетить с официальном визитом Саудовскую Аравию в текущем году. Приглашение было принято кыргызской стороной. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.