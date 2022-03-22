Назван самый популярный смартфон

Samsung Galaxy A12 оказался самым популярным смартфоном 2021 года по версии Omdia. Об этом сообщает издание GizmoChina.

По данным аналитической компании Omdia, Samsung Galaxy A12 стал самым продаваемым смартфоном в 2021 году. Аппарат разошелся тиражом 51,8 миллионов единиц.

На второй позиции оказался iPhone 12 - Apple поставила на рынок 41,7 миллионов штук девайсов. Третьим самым продаваемым смартфоном был назван iPhone 13 - 34,9 миллионов экземпляров. Также в топ-5 вошли iPhone 11 и Xiaomi Redmi 9A.

В первой десятке самых востребованных телефонов Omdia присутствуют семь девайсов Apple, два от Samsung и один от Xiaomi. Самый дешевый аппарат в подборке - Xiaomi Redmi 9A, оцененный в 78 долларов, самый дорогой - доступный за 1324 доллара iPhone 13 Pro Max.