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Назван самый популярный смартфон

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- Наталья Крайнова
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Samsung Galaxy A12 оказался самым популярным смартфоном 2021 года по версии Omdia. Об этом сообщает издание GizmoChina.

По данным аналитической компании Omdia, Samsung Galaxy A12 стал самым продаваемым смартфоном в 2021 году. Аппарат разошелся тиражом 51,8 миллионов единиц.

На второй позиции оказался iPhone 12 - Apple поставила на рынок 41,7 миллионов штук девайсов. Третьим самым продаваемым смартфоном был назван iPhone 13 - 34,9 миллионов экземпляров. Также в топ-5 вошли iPhone 11 и Xiaomi Redmi 9A.

В первой десятке самых востребованных телефонов Omdia присутствуют семь девайсов Apple, два от Samsung и один от Xiaomi. Самый дешевый аппарат в подборке - Xiaomi Redmi 9A, оцененный в 78 долларов, самый дорогой - доступный за 1324 доллара iPhone 13 Pro Max.


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URL: https://www.vb.kg/415821
Теги:
смартфоны
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