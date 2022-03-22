Хип-хоп-исполнитель и совладелец сети бургерных Black Star Burger Тимур Юнусов, более известный как рэпер Тимати, заявил о развитии новой сети быстрого питания в Москве и подал заявку на получение гранта от правительства столицы. Об этом он сообщил агентству городских новостей "Москва".

"По моему скромному мнению, имею лучшую в стране экспертизу в фастфуде. Планирую за год освоить около пяти точек для старта", - рассказал музыкант в интервью и добавил, что на данный момент обсуждается название новой сети.

Он также сообщил, что новая сеть кафе не будет пытаться заменить закрытые рестораны быстрого питания "Макдоналдс", но предложит альтернативу "более свежую, интересную и современную и, самое главное, российского производства на 100 процентов".

""Мак" - это промышленный масштаб, мы стартуем с крафтовым фастфудом, соответственно, качество при равном чеке будет много выше. Обкатать и удержать его на объеме пять-десять точек реально, далее по потребности рынка можем вырасти в пищевого гиганта", - рассказал Тимати.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для замещения ниши закрытых "Макдоналдсов" власти приняли решение о выделении 500 миллионов рублей на льготное целевое кредитование для создания дополнительной сети быстрого питания.