Мобильный мультидиагностический комплекс поехал в Иссык-Кульскую область

Сегодня, 22 марта 2022 года, министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев в рамках рабочей поездки в Чуйскую область посетил Кеминский район, где ознакомился с итогами работы мобильного мультидиагностического комплекса, который с ноября месяца прошлого года проводит бесплатные медицинские осмотры жителей Кеминского и близлежащих районов Чуйской области.

Мультидиагностический мобильный комплекс завершил свою работу в Чуйской области и сегодня направлен в Иссык-Кульскую область. В ближайшее время комплекс начнет свою работу в Тюпском районе Иссык-Кульской области.

По данным ответственных за работу комплекса специалистов, более 20 тысяч жителей смогли пройти консультации у медицинских специалистов различных профилей.

Кроме этого, гинекологические осмотры прошли 1599 человек, на приеме у офтальмолога были 2136 человек, у отоларинголога – 1393, у невропатолога – 1990, у кардиолога – 1859, ультразвуковое исследование прошли 1998 человек, у стоматолога - 623, у уролога – 2000 человек, у гастроэнтеролога – 344 человека, к хирургу обратились 1526 пациентов. Лабораторные услуги оказаны 2080 жителям.

Маммографию прошли 435 женщин, услугами компьютерного томографа воспользовались 909 человек, гастроскопию прошли 226 человек, цистоскопию 29 человек и рентген прошли 753 человека.

В мобильной операционной проведено 148 мини-операций, из них 123 - офтальмологические и 25 - операции различных профилей.

Как отметил Алымкадыр Бейшеналиев, министерство ведет большую работу по оказанию качественной медицинской помощи населению в целях профилактики заболеваний. Он подчеркнул, что работа мобильного мультидиагностического комплекса является одним из положительных результатов работы ведомства в рамках охраны здоровья граждан страны и профилактики заболеваний.

Заместитель акима по социальным вопросам Кеминского района Айгуль Курманалиева поблагодарила руководство и коллектив комплекса и вручила благодарственное письмо от имени акима района.

Проект рассчитан на 5 лет, а ИБР в течение всего этого времени будут обеспечивать работу мобильной клиники соответствующими лекарствами, аппаратурой и горючим, а медиков – заработной платой. В составе мобильной клиники имеются кабинеты для врачей, лаборатория для проведения анализов, компьютерный томограф и маммограф, операционный блок, рентген-установка, гастроскоп, мобильный скрининг центр и центр управления. Также в составе мобильных клиник имеются микроавтобусы для транспортировки населения, в том числе автомобиль скорой медицинской помощи класса С.