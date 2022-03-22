Погода
$ 96.75 - 98.25
€ 107.50 - 110.87

Мобильный мультидиагностический комплекс поехал в Иссык-Кульскую область

260  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 22 марта 2022 года, министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев в рамках рабочей поездки в Чуйскую область посетил Кеминский район, где ознакомился с итогами работы мобильного мультидиагностического комплекса, который с ноября месяца прошлого года проводит бесплатные медицинские осмотры жителей Кеминского и близлежащих районов Чуйской области.

Мультидиагностический мобильный комплекс завершил свою работу в Чуйской области и сегодня направлен в Иссык-Кульскую область. В ближайшее время комплекс начнет свою работу в Тюпском районе Иссык-Кульской области.

По данным ответственных за работу комплекса специалистов, более 20 тысяч жителей смогли пройти консультации у медицинских специалистов различных профилей.

Кроме этого, гинекологические осмотры прошли 1599 человек, на приеме у офтальмолога были 2136 человек, у отоларинголога – 1393, у невропатолога – 1990, у кардиолога – 1859, ультразвуковое исследование прошли 1998 человек, у стоматолога - 623, у уролога – 2000 человек, у гастроэнтеролога – 344 человека, к хирургу обратились 1526 пациентов. Лабораторные услуги оказаны 2080 жителям.

Маммографию прошли 435 женщин, услугами компьютерного томографа воспользовались 909 человек, гастроскопию прошли 226 человек, цистоскопию 29 человек и рентген прошли 753 человека.

В мобильной операционной проведено 148 мини-операций, из них 123 - офтальмологические и 25 - операции различных профилей.

Как отметил Алымкадыр Бейшеналиев, министерство ведет большую работу по оказанию качественной медицинской помощи населению в целях профилактики заболеваний. Он подчеркнул, что работа мобильного мультидиагностического комплекса является одним из положительных результатов работы ведомства в рамках охраны здоровья граждан страны и профилактики заболеваний.

Заместитель акима по социальным вопросам Кеминского района Айгуль Курманалиева поблагодарила руководство и коллектив комплекса и вручила благодарственное письмо от имени акима района.

Проект рассчитан на 5 лет, а ИБР в течение всего этого времени будут обеспечивать работу мобильной клиники соответствующими лекарствами, аппаратурой и горючим, а медиков – заработной платой. В составе мобильной клиники имеются кабинеты для врачей, лаборатория для проведения анализов, компьютерный томограф и маммограф, операционный блок, рентген-установка, гастроскоп, мобильный скрининг центр и центр управления. Также в составе мобильных клиник имеются микроавтобусы для транспортировки населения, в том числе автомобиль скорой медицинской помощи класса С.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415826
Теги:
Иссык-Кульская область, Кыргызстан, врачи
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  