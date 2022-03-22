Расслабляться рано: новый штамм стелс-омикрон невидимый и опасный

Штаб КР по COVID-19 предупреждает, что новый штамм BA.2 стелс-омикрон (штамм-невидимка) во многих странах очень быстро стал доминирующим и стремительно вызвал подъем заболеваемости. К концу января стелс-омикрон циркулировал в Дании, Индии и Великобритании, отдельные случаи в других странах Европы. Сегодня растет число заболевших в Германии и Китае.

Последний отчет из Великобритании показывает, что скорость прироста новых случаев инфицирования в неделю у штамма стелс-омикрон на 80 процентов выше, чем у изначального омикрона.

Название "стелс-омикрон" ("невидимый") получил из-за того, что ряд ПЦР-тестов не могут его обнаружить и отличить от дельты.

Штамм стелс-омикрон имеет 60 мутацией - 32 от ВА.1 (обычный омикрон) и 28 новых мутаций. У обоих вариантов омикрона - и ВА.1, и ВА.2 - шиповидный белок изменен настолько, что патоген уклоняется от иммунитета, приобретенного в результате инфицирования другими штаммами или вакцинации.

Последние исследования показывают, что на 30 процентов более заразен, потому что концентрация РНК вируса в дыхательных путях и легких бывает выше, по сравнению с вариантом ВА1.

Имея более высокую контагиозность (заразность) омикрона BA.2 имеет все шансы скоро стать преобладающим штаммом. Рекордные цифры заболеваемости в последние дни фиксируются в Германии. В понедельник власти Китая сообщили о рекордной для Китая вспышке заболеваемости в десятках городов страны. В большинстве случаев выявляется подвариант омикрона BA.2.

Линия BA.2 вызывает больше повторных заражений, а заболевание протекает с более выраженными симптомами, рассказали инфекционисты.

- Омикрон, и в особенности стелс-омикрон, настолько заразен, что даже простое нахождение в одной комнате может привести к быстрому заражению всех окружающих людей, - отметил директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского (Приволжского) федерального университета Альберт Ризванов. - В России доля зараженных ВА.2, скорее всего, выше, но проблема в том, что наши тесты одинаково определяют обе линии, поэтому нет четкой дифференциации.

Какие симптомы BA.2 стелс-омикрона:

потеря обоняния, более выраженные боли в горле, осиплость голоса, головная боль с желудочно-кишечными расстройствами, симптомы зачастую похожи на кишечное отравление.

Вирус гораздо активнее, чем все предыдущие штаммы, размножается в желудке.

Кто больше подвержен заражению стелс-омикрону? Все лица, которые входили в группу риска по штамму дельта.

"Наиболее часто стелс-омикрон поражает невакцинированных", – говорит заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Переболевшие простым омикроном не защищены от заражения его новым вариантом.

Вакцина защищает от самых тяжелых исходов госпитализации и смерти.