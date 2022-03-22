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Майлуу-Суйский электроламповый завод будет возвращен государству

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- Карыпбай кызы Толгонай
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АО "Кыргызиндустрия" занимается открытием новых и оживлением застойных предприятий Кыргызстана. Уставной капитал акционерного общества – 1 млрд сомов. Принцип работы заключается в том, что в первую очередь активы компаний, с которыми мы сотрудничаем, получают независимую оценку для определения доли собственника. Затем "Кыргызиндустрия" оказывает необходимую финансовую поддержку, этот вклад становится долей собственности. Об этом рассказал президент акционерного общества Жарасул Абдураимов.

Как он отметил, с начала сотрудничества "Кыргызиндустрия" предлагает выкупить акции предприятия по договорной цене в течение определенного времени. Когда предприятие будет выкуплено, его выставят на продажу через Кыргызскую фондовую биржу, а покупатель станет акционером. Таким образом, "Кыргызиндустрия" окупит свои средства, которые затем пойдут на развитие других предприятий", - рассказал Ж. Абдураимов.

По его словам, акционерное общество приступило к работе с производствами, которые скоро будут введены в эксплуатацию. Например, Майлуу-суйский электроламповый завод будет возвращен государству, его передадут АО "Кыргызиндустрия". В настоящее время разрабатывается бизнес-план дальнейшего развития предприятия. Завод будет производить энергосберегающие лампы по новым технологиям, а также другую стеклянную продукцию.

Также планируется создать АО "Электротаксопарк" для электромобилей в гг.Бишкек и Балыкчы. Всего на данное время АО "Кыргызиндустрия" подготовила порядка 30 бизнес-планов, ожидается еще 130-140 бизнес-планов, которые будут учитывать сырьевую базу и другие возможности государства. При необходимости оборудование и технологии для предприятий будут импортированы.

Справочно: Основная цель АО "Кыргызиндустрия" – запуск импортозамещающих предприятий и создание новых рабочих мест.


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URL: https://www.vb.kg/415833
Теги:
Кыргызстан, экономика, производство
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