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Сотрудников Disney задержали по подозрению в педофилии и торговле людьми

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- Назгуль Абдыразакова
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Во Флориде полиция задержала четырех сотрудников компании Disney, которых подозревают в совращении несовершеннолетних и торговле людьми.

Аресты прошли в рамках облавы на проституток, которая длилась шесть дней. Во время операции один из полицейских под ником 14-летней девочки вышел на спасателя, работающего в одном из принадлежащих Disney курортных комплексов. Сотрудник похвастался своим местом работы и вступил с "девочкой" в непристойную переписку, а затем прислал ей свои фото в обнаженном виде.

Трое других сотрудников Disney были обвинены в домогательствах и организации проституции. Двое из них работали в качестве IT-специалистов, а один работал в Disney в кафе Starlight Cosmic Ray.

Я уверен, что в Disney недовольны. Но мы очень довольны тем, что их арестовали, - заявил шериф округа Польк Грэйди Джадд.

После ареста Disney отправила троих сотрудников в неоплачиваемый отпуск, а еще одного обвиняемого в компании признать отказались. Всего в ходе операции было арестовано 108 человек, в том числе проститутки, их клиенты и лица, склоняющие людей к занятию проституцией.

Источник: spletnik.ru


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URL: https://www.vb.kg/415837
Теги:
педофилия, проституция, США
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