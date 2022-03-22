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Эксперты прокомментировали совет руководству страны от Мелиса Мырзакматова

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- Назгуль Абдыразакова
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Ранее экс-градоначальник Оша Мелисбек Мырзакматов в своем интервью заявил, что странам ЕАЭС и ЦА следует срочно сесть за стол переговоров из-за сегодняшней экономической ситуации в мире.

"Ситуация требует быстрых решений, и поэтому нужна максимальная экономическая свобода бизнеса. ЕАЭС должен стать союзом без барьеров, динамичным хабом товаров и услуг без заторов и тесно сотрудничать с ШОС", - сказал он.

С его мнением согласился и общественный деятель, глава ОФ "Тилекмат Аке" Тилек Усупов, по словам которого, ЕАЭС и ШОС на сегодняшний день должны обеспечить проходимость товаров и людей без барьеров на границах.

"ЕАЭС был создан для того, чтобы товары народного потребления могли передвигаться и продаваться, но из-за того, что существует определённые границы, это стало невозможным. Например, Кыргызстан получает товары из России, Беларуси и Казахстана. Наша же продукция, будь то мясо, картофель и так далее, не могут пройти в ту или иную зону ЕАЭС из-за определенных квот. Действительно ЕАЭС должен стать хабом для товаров и услуг без заторов. Я полностью согласен с мнением Мырзакматова. Как раз сейчас в разгар экономического кризиса ЕАЭС и ШОС должны стать флагманами для того, чтобы товары и люди могли пересекать границы без каких-либо барьеров, - отметил он.

Между тем, политолог и лидер партии "Ак калпак" Улукбек Маматаев считает, что мнение Мырзакматова не так однозначно.

"Этот вопрос возник на фоне российско-украинского конфликта. ШОС, – как мы знаем, это военный блок, ЕАЭС - экономический блок. Конечно, хорошо если два союза сядут за стол переговоров и объединятся вместе под другим названием. Мы должны учитывать мнения других стран, так как какую-то продукцию мы импортируем от них, а Россия предоставляет нам сырье. Казахстан подумывает выйти из ЕАЭС. Россия огромная страна, которая может выйти из кризиса, что касается нас, то здесь все неоднозначно", – резюмировал эксперт.

Политолог же Зайнидин Курманов был крайне короток в своем рассуждении.

"Ничего не вижу плохого в дальнейшей интеграции, ее углублении. Хотя меня сейчас больше волнуют другие вопросы, связанные с выживанием человечества, что рушится мир и система международной безопасности", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/415843
Теги:
ШОС, ЕАЭС, Кыргызстан
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