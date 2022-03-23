Погода
$ 97.17 - 99.17
€ 107.50 - 110.87

Шанс для Никиты: в ожоговом отделении вновь нужна помощь

136  0
- Надежда Хохлова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Произошло страшное: девятнадцатилетний Никита Рыжков решил, что больше ему жить не за чем. Несчастная любовь... Парень облил себя бензином и чиркнул спичкой.

Родные прибежали мгновенно на нечеловеческий крик Никиты, он полыхал, как факел. "Скорая", реанимация, борьба за жизнь, которой так нелепо распорядился парень.

Никита - красивый, добрый, дерзкий и... какой–то неприкаянный. Смерть его мамы от рака усугубила и без того сложное психическое состояние подростка. Но родные и брат изо всех сил старались его поддержать, принимали таким, какой есть. Жизнь потихоньку стала налаживаться. "Повзрослел. Перерос дурь свою", - радовались близкие.

...Недавно Никита влюбился. Это его личная и очень болезненная история, писать о ней подробно - неэтично. Тем более в такой ситуации. Справиться с накрывшим его одиночеством Никита не смог. Решил, что он всем мешает, везде - лишний. Но сейчас парень отчаянно хочет жить - так часто бывает. Он не хотел умирать, просто не мог ничем заглушить чудовищную боль внутри. Сейчас она "перекрыта" невыносимой болью снаружи. Cейчас Никите нужны дорогие лекарства: в день на них уходит больше четырех тысяч сомов! Родные уже просто не справляются - копили на летний отпуск, но все отдали за лечение Никиты. У парня - 70 процентов ожогов, но большая часть - поверхностные. В четверг ему сделали пересадку кожи, сейчас его состояние улучшается. Шанс есть - денег нет!

- Мы купили для него медикаменты на несколько дней. Больше просто нет денег в "ожоговой копилке". Она опустела после трех тяжелых больных, которым мы помогали. Понимаем, что сейчас не время для сборов - всем вдруг стало тяжело. Но у нас не стоит выбор - помогать или нет. Просто сейчас мы не можем сделать это самостоятельно, - рассказала Наталья Дьяченко, куратор ожогового отделения от фонда "Лучи добра" (он же много лет помогает малоимущим ожоговым больным).

Деньги на лечение Никиты можно принести в социальный отдел с 9.00 до 17.00 ежедневно. Он находится на территории Свято–Воскресенского кафедрального собора (Жибек Жолу, 497, пересекает улица Тоголока Молдо).

Также можно сделать перевод на наш электронный кошелек ЭЛСОМ: 0552217217 (оформлен на Наталью Дьяченко).

Отчет о приобретении медикаментов в "ожоговой теме" в разделе "благотворительность" городского Интерент–форума Diesel.elcat.kg


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415844
Теги:
ожог, Кыргызстан, Помощь
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  