Шанс для Никиты: в ожоговом отделении вновь нужна помощь

Произошло страшное: девятнадцатилетний Никита Рыжков решил, что больше ему жить не за чем. Несчастная любовь... Парень облил себя бензином и чиркнул спичкой.

Родные прибежали мгновенно на нечеловеческий крик Никиты, он полыхал, как факел. "Скорая", реанимация, борьба за жизнь, которой так нелепо распорядился парень.

Никита - красивый, добрый, дерзкий и... какой–то неприкаянный. Смерть его мамы от рака усугубила и без того сложное психическое состояние подростка. Но родные и брат изо всех сил старались его поддержать, принимали таким, какой есть. Жизнь потихоньку стала налаживаться. "Повзрослел. Перерос дурь свою", - радовались близкие.

...Недавно Никита влюбился. Это его личная и очень болезненная история, писать о ней подробно - неэтично. Тем более в такой ситуации. Справиться с накрывшим его одиночеством Никита не смог. Решил, что он всем мешает, везде - лишний. Но сейчас парень отчаянно хочет жить - так часто бывает. Он не хотел умирать, просто не мог ничем заглушить чудовищную боль внутри. Сейчас она "перекрыта" невыносимой болью снаружи. Cейчас Никите нужны дорогие лекарства: в день на них уходит больше четырех тысяч сомов! Родные уже просто не справляются - копили на летний отпуск, но все отдали за лечение Никиты. У парня - 70 процентов ожогов, но большая часть - поверхностные. В четверг ему сделали пересадку кожи, сейчас его состояние улучшается. Шанс есть - денег нет!

- Мы купили для него медикаменты на несколько дней. Больше просто нет денег в "ожоговой копилке". Она опустела после трех тяжелых больных, которым мы помогали. Понимаем, что сейчас не время для сборов - всем вдруг стало тяжело. Но у нас не стоит выбор - помогать или нет. Просто сейчас мы не можем сделать это самостоятельно, - рассказала Наталья Дьяченко, куратор ожогового отделения от фонда "Лучи добра" (он же много лет помогает малоимущим ожоговым больным).

Деньги на лечение Никиты можно принести в социальный отдел с 9.00 до 17.00 ежедневно. Он находится на территории Свято–Воскресенского кафедрального собора (Жибек Жолу, 497, пересекает улица Тоголока Молдо).

Также можно сделать перевод на наш электронный кошелек ЭЛСОМ: 0552217217 (оформлен на Наталью Дьяченко).

Отчет о приобретении медикаментов в "ожоговой теме" в разделе "благотворительность" городского Интерент–форума Diesel.elcat.kg