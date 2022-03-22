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Американские ковбои вручили 90 тысяч сомов детскому центру

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- Назгуль Абдыразакова
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Группа американских ковбоев посетила Сокулукский реабилитационный детский центр в селе Маловодное с целью вручить призовой фонд, который выиграла американская команда по кок-борү в играх Кочевников в 2016 году Об этом сообщает федерация Кок- бору КР.

По ее данным, по прибытии администрация провела гостям экскурсию по детскому центру, познакомила с детьми. Ковбои подарили им небольшие подарки.

После в актовом зале состоялась церемония вручения призового фонда в 90000 сом детскому центру. Руководитель отдела по связям с общественностью Посольства США в КР Шейна Крам вручила деньги директору Сокулукского реабилитационного центра Бакыту Абдиеву .

Также на вручении присутствовал и президент федерации кок-бору Рамис Джунусалиев.

После церемонии вручения ковбои показали некоторые мастер классы детям. Лэд Хауэлл показал мастер класс управления лассо (ковбойский аркан). Дети, которые смогли поучаствовать получили в подарок также настоящие ковбойские шляпы самих гостей.

Также в детский центр были привезены лошади, на которых дети смогли покататься под чутким руководством ковбоев.


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URL: https://www.vb.kg/415846
Теги:
дети, США, Кыргызстан
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