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Руслан Казакбаев: рассмотрен вопрос создания кыргызско-туркменского фонда

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- Светлана Лаптева
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На полях заседания Совета министров иностранных дел государств-членов Организации исламского сотрудничества в городе Исламабаде министр иностранных дел КР Руслан Казакбаев провел двустороннюю встречу с заместителем председателя кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Министр Руслан Казакбаев поздравил туркменскую сторону с успешным проведением внеочередных выборов президента в Туркменистане и проведенной 19 марта т.г. инаугурацией президента Бердымухамедова и пожелал народу Туркменистана благополучия и процветания. В свою очередь министр Рашид Мередов поблагодарил кыргызскую сторону за поздравления и направление на выборы международных наблюдателей от Кыргызстана.

Позитивно оценив текущий уровень двустороннего взаимодействия, главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили актуальные вопросы кыргызско-туркменского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сфере, сотрудничества по вопросам поставки энергоносителей, в области сельского хозяйства, легкой промышленности, туризма и по транспортно-транзитным вопросам. Также были затронуты вопросы организации и проведения предстоящих мероприятий политического характера, взаимных визитов на различных уровнях. Кроме того, министры сверили часы по совместным планам по празднованию 30-летия со дня установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Туркменистаном, которое отмечается в текущем году.

Подчеркнув необходимость создания благоприятных условий для дальнейшего развития торгово-экономического взаимодействия, кыргызская сторона предложила ускорить рассмотрение вопроса создания Кыргызско-Туркменского фонда развития с тем, чтобы запустить работу фонда в текущем году.

Кроме того, министры обменялись мнениями относительно предстоящей четвертой консультативной встречи глав государств Центральной Азии, особо подчеркнув уникальность и значимость данной площадки на высшем уровне в деле развития и углубления регионального сотрудничества.

​Стороны также обсудили вопросы международной и региональной безопасности, в том числе ситуацию вокруг Украины


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URL: https://www.vb.kg/415854
Теги:
Туркменистан, Кыргызстан
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