В КР на 23 марта зарегистрировано 10 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 23 марта зарегистрировано 10 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

в Бишкеке – 4,

в Чуйской области – 6.

За весь период зарегистрировали – 200 836 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 19 человек.

За весь период выздоровели – 196 113 человек.

За последние сутки зарегистрирован один летальный случай. Всего за весь период скончались – 2982 человека.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 88 человек. На амбулаторном лечении – 69 человек.