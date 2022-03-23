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Разыскивается 16-летняя Назима Жакшыбаева

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- Наталья Крайнова
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Разыскивается Назима Жакшыбаева, 2006 года рождения, которая 17 марта текущего года примерно в 15.30 часов вышла из дома и не вернулась. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Сообщается, что 18 марта 2022 года в органы внутренних дел города Токмока с заявлением обратилась гр. О.А., 1952 года рождения, о содействии в поиске ее несовершеннолетней внучки.

Была одета: брюки джинсовые синего цвета, куртка черного цвета, кроссовки черного цвета Приметы: рост 150-155 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы черные длинные.

Просьба ко всем, кто владеет какой-либо информацией о девочке, сообщить по телефонам: дежурная часть ГУВД Чуйской области (0312) 43-01-27, (0312) 43-88-85, дежурная часть ОВД города Токмока (0312) 60-73-63, 0501 900 065.


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URL: https://www.vb.kg/415858
Теги:
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