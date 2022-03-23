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В мире рухнул спрос на ноутбуки

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- Айжан Мамбеталиева
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На мировом рынке ноутбуков по итогам февраля 2022 года зафиксировали серьtзное падение. Об этом сообщили аналитики тайваньского издания Digitimes Research. По данным издания, в феврале пятерка крупнейших вендоров рынка без учета американской Apple снизила поставки ноутбуков на 10 процентов по сравнению с тем же периодом в 2021 году. Относительно января 2022 года показатель упал на 2 процентов.

По мнению экспертов, причина снижения поставок - дефицит электронных компонентов, а также падение спроса в потребительском и корпоративном сегментах. Аналитики заметили, что ситуацию усложнили перебои в работе фабрик и подготовка компаний к выпуску новых моделей.

На протяжении последних двух лет ноутбуки пользовались спросом по всему миру, так как люди покупали дополнительную технику для работы и учебы в условиях пандемии. Также из-за набирающего популярность майнинга криптовалюты росла отгрузка игровых моделей.


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URL: https://www.vb.kg/415860
Теги:
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