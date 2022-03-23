Вблизи порта города Тайчжун затонуло грузовое судно

Зарегистрированное в Монголии грузовое судно Prestige во вторник затонуло в международных водах вблизи порта города Тайчжун на Тайване, один член экипажа пропал без вести. Об этом сообщает Центральное информационное агентство острова.

Судно затонуло во вторник после того, как накренилось вправо в 90,37 километрах от берега. Морские власти Тайваня рекомендовали остальным судам избегать соответствующий район.

На борту затонувшего судна находились восемь членов экипажа – семь индонезийцев и один житель Тайваня. Граждане Индонезии в ходе спасательной операции были доставлены в безопасное место с помощью вертолетов. Проходившее вблизи японское грузовое судно спасло пятерых из них, все семеро были в сознании и не пострадали.

Местонахождение восьмого человека пока не установлено, поисково-спасательная операция продолжается.