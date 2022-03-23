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Житель Токмока разыскивает жену и сына

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- Дарья Таирова
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В Токмоке 19 января в органы внутренних дел города Токмока с заявлением обратился Д.А., 1985 года рождения, о содействии в поиске своей жены Сытиной Анастасии Игоревны, 1993 года рождения, и несовершеннолетнего сына Дьякова Евгения Анатольевича, 2015 года рождения, которые 11 января текущего года примерно в 14.00 часов вышли из дома в городе Токмоке и не вернулись. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

Приметы матери и сына:

Анастасия - рост 170 см, волосы темно-русые. Была одета: черную куртку, шапку красную с бубенчиком.

Евгений: рост 110 см, волосы темно-русые. Был одет: черные спортивные штаны, темно-синего цвета зимнюю куртку.

Просьба ко всем, кто владеет какой-либо информацией о данных лицах, сообщить по телефонам: деж. часть ГУВД Чуйской области (0312) 43-01-27, (0312) 43-88-85, Деж. часть ОВД города Токмока (0312) 60-73-63, 0501 900 065.


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URL: https://www.vb.kg/415865
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