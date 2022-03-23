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Угнала такси. Опера Ленинского УВД задержали подозреваемую в автоугоне

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- Бакыт Басарбек
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Оперативниками УВД Ленинского района Бишкека задержана подозреваемая в совершении автоугона такси. Об этом сообщает пресс-служба районного отделения милиции.

По данным пресс-службы, 17 марта 2022 года в УВД Ленинского района Бишкека с письменным заявлением обратился житель столицы - водитель такси К.А., с просьбой принять меры в отношении неизвестной девушки.

"В ночь с 15 по 16 марта 2022 года примерно в 04.30 часов подозреваемая вызвала такси. Во время поездки, пользуясь случаям, когда водитель автомашины вышел в магазин, она неправомерно завладела автомашиной марки Mitsubishi Carisma и после чего скрылась в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Ленинского района Бишкека и возбуждено уголовное дело по статье 211 ч. 1 ("Угон автомототранспортного средства") УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска первого отдела городской милиции УВД Ленинского района задержана подозреваемая Э.С., 2003 года рождения, и доставлена в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики водворена в ИВС ГУВД Бишкека. Ленинским районным судом Бишкека в отношении подозреваемой применена мера пресечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1 сроком на один месяц.

В рамках настоящего уголовного дела сотрудниками УВД Ленинского района найден ранее угнанный автомобиль, на котором подозреваемая совершила ДТП.

В настоящее время продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемой к другим аналогичным фактам преступлений".


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URL: https://www.vb.kg/415866
Теги:
Ленинский район, угон, УВД
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