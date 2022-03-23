Премьера трейлера "Аватар 2" запланирована на 6 мая

Премьера трейлера нового фильма Джеймса Кэмерона "Аватар 2" состоится 6 мая, первыми его увидят зрители "Доктора Стрэнджа" в кинотеатрах. Об этом сообщает The Ankler.

Когда трейлер появится в Сети, не сообщается. Премьера фильма "Аватар 2" запланирована 15 декабря этого года.

По сюжету второго фильма после принятия образа аватара солдат Джейк Салли становится предводителем народа на'ви и берет на себя миссию по защите новых друзей от корыстных бизнесменов с Земли. На этапе съемок фильма режиссер Джеймс Кэмерон делился со зрителями кадрами процесса, где проговорился, что основное действия второй и третьей частей "Аватара" развернутся в воде.