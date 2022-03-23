Погода
$ 97.17 - 99.17
€ 107.50 - 110.87

Премьера трейлера "Аватар 2" запланирована на 6 мая

224  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Премьера трейлера нового фильма Джеймса Кэмерона "Аватар 2" состоится 6 мая, первыми его увидят зрители "Доктора Стрэнджа" в кинотеатрах. Об этом сообщает The Ankler.

Когда трейлер появится в Сети, не сообщается. Премьера фильма "Аватар 2" запланирована 15 декабря этого года.

По сюжету второго фильма после принятия образа аватара солдат Джейк Салли становится предводителем народа на'ви и берет на себя миссию по защите новых друзей от корыстных бизнесменов с Земли. На этапе съемок фильма режиссер Джеймс Кэмерон делился со зрителями кадрами процесса, где проговорился, что основное действия второй и третьей частей "Аватара" развернутся в воде.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415868
Теги:
кино, фильм, премьера, новости мира
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  