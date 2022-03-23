Шестаков: Санкции – не только проблемы, но и новые возможности для ЕАЭС

ЕАЭС не привыкать взаимодействовать в условиях кризиса и санкционного давления, учитывая, что его создание фактически совпало с первыми санкциями против России, которые Запад выдвинул в связи с ситуацией в Крыму. Об этом на онлайн-конференции "Реалии и перспективы ЕАЭС в новых геоэкономических и геополитических условиях" заявил директор центра экспертных инициатив "Ой Ордо" политолог Игорь Шестаков.

Он напомнил, что в 2020 году, когда из-за пандемии остановилась практически вся мировая экономика, евразийская интеграция не просто продолжалась, но и показала даже рост экономических показателей в определенных сферах

"Вакуума в торгово-экономической сфере не бывает. Санкции – это не только проблемы, но и новые экономические возможности. В этой связи он привел пример Узбекистана, который, воспользовавшись антироссийскими санкциями в 2014 году, смог в 2021 году довести объем торгового оборота со странами ЕАЭС почти до 13 млрд долларов", - пояснил Шестаков.

Политолог подчеркнул, что в нынешней ситуации стоит обратить внимание на перспективы китайской инициативы "Один пояс – один путь".

"Сегодняшняя ситуация показывает, что евразийской пятерке необходимо усилить торгово-экономическое сопряжение с проектом КНР "Один пояс – один путь". Напомню, что еще в 2013 году лидер Китая Си Цзиньпин призывал применять на пространстве Евразии новые модели сотрудничества и предложил пять необходимых для этого мер: политическую координацию, взаимосвязь инфраструктуры, либерализацию торговли, свободное передвижение капитала и укрепление взаимопонимания между народами. Мощная экономическая составляющая есть и у ШОС, которая объединяет половину населения планеты", - поделился мнением политолог.

Он также обозначил еще один принципиальный вопрос, который в случае положительного решения окажет позитивное воздействие на евразийскую экономику.

"В прошлом году председатель правительства КР Акылбек Жапаров призывал своих коллег по евразийской интеграции переходить на расчеты в российских рублях, отказавшись от доллара. Как показывает текущая геополитическая ситуация, его точка зрения оказалась пророческой. В этом году Кыргызстан председательствует в ЕАЭС, поэтому, я думаю, именно наша страна должна поднять этот вопрос и внести его в повестку", - добавил Шестаков.

Отметим, мероприятие организованно центром экспертных инициатив "Ой Ордо".