"В ЕАЭС будет выстроена новая система логистики и взаиморасчетов"

Пока российская экономика не продемонстрировала каких-то серьезных провалов, но не исключено, что сложности могут возникнуть в следующие полгода. Однако проблемы будут достаточно быстро преодолены. Об этом на онлайн- конференции "Реалии и перспективы ЕАЭС в новых геоэкономических и геополитических условиях" сообщил академик, профессор, член Совета по делам национальностей РФ Владимир Волох.

По его словам, такие ситуации уже случались и всегда из них находился выход.

"Наши предприниматели, политики найдут необходимые решения в этой ситуации. Все препятствия и сложности, которые есть и, возможно, возникнут, мы в рамках евразийского объединения сообща сможем преодолеть. У нас неисчерпаемый поток ресурсов, прежде всего человеческих. А это значит, будут находиться и новые возможности как для открытия новых производств, так и новых поставок. Будет выстроена новая система логистики и взаиморасчетов. И инновации придут, и научно-технический прогресс", - отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что, как это ни парадоксально, от антироссийских санкций в первую очередь пострадают те, кто их вводит.

Отметим, мероприятие организованно центром экспертных инициатив "Ой Ордо".