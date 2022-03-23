В Бишкеке состоялась премьера спектакля "Кара чапан"

В Бишкеке на сцене Республиканского театра кукол имени Мусы Жангазиева с аншлагом прошли премьерные показы нового спектакля Чуйского областного театра имени Шаршена Термечикова по пьесе осетинского драматурга Георгия Хугаева "Кара чапан" ("Черная бурка"). Об этом сообщает пресс-служба Чуйского областного театра.

Режиссёру постановки Санжару Сабыржан уулу, актёрам Бекназару Анарбаеву и Гуляре Ниязалиевой были вручены благодарственные письма Международной конфедерации театральных союзов и Международного театрального фестиваля имени Антона Чехова со штаб-квартирой в Москве.

По словам директора театра Азамата Болгонбаева, творческий коллектив намеревается осуществить в юбилейном сезоне еще две новые постановки: по пьесе классика национальной драматургии Токтоболота Абдумомунова "Алдар Кёсё" и по драме американского писателя Эдварда Олби "Случай в зоопарке" (перевод с русского языка – Абибилла Пазылов).