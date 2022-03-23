Заключенным женщинам оказывается правовая помощь от Минюста КР

В Бишкеке освобожденная Роза Сало определена в дом-интернат для престарелых, а также ей оказывается содействие в восстановлении документов, сообщает пресс-служба Минюста.

Сообщается, что 10 февраля 2022 года адвокаты системы ГГЮП выехали в женскую исправительную колонию № 2 в рамках пилотного проекта, запущенного Минюстом, по оказанию правовой помощи заключенным женщинам, а также в целях гуманизации уголовно-исполнительного законодательства.

Всего за один день было рассмотрено 60 дел, где выяснилось, что оказать помощь возможно в 41 случае.

Среди обратившихся за помощью была Роза Сало, за ее дело взялся адвокат Жээнбек Абджыгулов. По его ходатайству постановлением Аламудунского районного суда Чуйской области от 15 февраля 2022 года она была условно-досрочно освобождена от отбывания оставшейся части наказания, составляющий 1 год 5 месяцев 25 дня.

За время отбывания наказания имела 9 поощрений в виде благодарности, администрация охарактеризовала ее положительно, что свидетельствовала о том, что она встала на путь исправления.

В связи с пожилым возрастом со дня освобождения Роза Сало находилась в общественном фонде "Астерия" на временном проживании. Так как она не имела собственного жилья и не имела родственников, к кому она могла обратиться за помощью. Кроме этого, Роза Сало потеряла все документы, удостоверяющие ее личность, и не могла их восстановить, так как не было постоянного места проживания, куда она могла встать на учет.

При содействии заместителя министра Орозбека Сыдыков 16 марта 2022 года Роза Сало была размещена в дом-интернат для престарелых, на сегодняшний день ведутся работы по восстановлению документов.

Минюст продолжит оказание консультационно-правовой помощи осужденным женщинам в колонии № 2, также планируется посетить и другие колонии.