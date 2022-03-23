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Медики получили новые данные о диабете с помощью искусственного интеллекта

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- Айжан Мамбеталиева
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Американские ученые разработали модель искусственного интеллекта, которая позволила найти новые данные о людях с диабетом первого типа. Исследование опубликовано в журнале Diabetes Care.

Специалисты из Университета Миссури и детских больниц Канзас-Сити и штата Техас применили новый подход к сбору данных о больных диабетом. Команда медиков использовала искусственный интеллект, который помог лучше изучить болезнь. В ходе исследования были проанализированы медицинские карты 16 тысяч пациентов.

Новые технологии помогли ученым выявить различные - до некоторого времени неизвестные - маркеры, свойственные пациентам и их родственникам. Искусственный интеллект позволил выяснить, что у людей, ближайшие родственники которых страдали от диабета, чаще диагностировали гипертонию. Также родственники пациентов с диабетом первого типа чаще имели "определенные демографические характеристики".

"Мы позволяем компьютеру выполнить работу по соединению миллионов точек, чтобы определить основные контрастирующие закономерности между людьми с семейным анамнезом диабета первого типа и без него", - сказал автор модели искусственного интеллекта Чи-Рен Шью.


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URL: https://www.vb.kg/415892
Теги:
диабет, наука, сахарный диабет, больница, мировые новости, в мире
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