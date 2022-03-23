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В Малайзии встретились кыргызстанцы, чтобы отпраздновать Нооруз

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- Светлана Лаптева
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В посольстве КР в Малайзии совместно с диаспорой Кыргызстана было проведено мероприятие, посвященное празднованию Нооруза. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В ходе мероприятия сотрудники посольства поздравили соотечественников и гостей с праздником Нооруз, пожелали прибывшим в 2022 году в Малайзию студентам крепкого здоровья и успехов в учебе, а также отметили необходимость и важность соблюдения законов страны пребывания и миграционного режима.

Вместе с тем рассказали о деятельности и ближайших планах посольства и провели консультации с гражданами КР по консульским вопросам.

Также глава кыргызской диаспоры в Малайзии Акималиева и другие соотечественники, которые на протяжении многих лет пребывают и работают в Малайзии, призвали молодежь жить в согласии и единстве.


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URL: https://www.vb.kg/415893
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