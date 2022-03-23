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Обязательно ли участвовать в переписи населения?

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане с 25 марта стартует перепись населения и жилищного фонда, которая продлится 10 дней – до 3 апреля 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Участие в переписи носит обязательный характер. Ей подлежат все граждане Кыргызстана, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории страны, а также кыргызстанцы, временно отсутствующие во время переписи населения и жилищного фонда.

Кроме того, проведут перепись и всех жилых помещений, расположенных на территории страны, города, района.

По вопросам переписи бишкекчане могут обращаться по телефонам:

  1. Ленинский район – 88-73-66;
  2. Октябрьский район – 57-64-38;
  3. Первомайский район – 30-08-71;
  4. Свердловский район – 38-24-68.


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URL: https://www.vb.kg/415895
Теги:
перепись населения, Бишкек, Кыргызстан
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