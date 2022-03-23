Обязательно ли участвовать в переписи населения?

В Кыргызстане с 25 марта стартует перепись населения и жилищного фонда, которая продлится 10 дней – до 3 апреля 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Участие в переписи носит обязательный характер. Ей подлежат все граждане Кыргызстана, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории страны, а также кыргызстанцы, временно отсутствующие во время переписи населения и жилищного фонда.
Кроме того, проведут перепись и всех жилых помещений, расположенных на территории страны, города, района.
По вопросам переписи бишкекчане могут обращаться по телефонам: