Обязательно ли участвовать в переписи населения?

В Кыргызстане с 25 марта стартует перепись населения и жилищного фонда, которая продлится 10 дней – до 3 апреля 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Участие в переписи носит обязательный характер. Ей подлежат все граждане Кыргызстана, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории страны, а также кыргызстанцы, временно отсутствующие во время переписи населения и жилищного фонда.

Кроме того, проведут перепись и всех жилых помещений, расположенных на территории страны, города, района.

По вопросам переписи бишкекчане могут обращаться по телефонам: