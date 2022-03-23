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Что делается для сдерживания цен на хлеб в Кыргызстане

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане на сегодняшний день цены на сахар имеют тенденцию снижения, и средняя розничная цена составила 87,3 сома по республики, что ниже на 10 сом по сравнению с 18 марта. Сообщает пресс-служба Антимонопольного органа.

Сообщается, что удорожание сахара и растительного масла может привести к росту цен и на хлеб, поэтому продолжается работа с мукомольными предприятиями в рамках соглашения о сотрудничестве между Министерством экономики и коммерции, Минсельхозом и предприятиями мукомольной отрасли КР, которое способствует насыщению рынка по доступным ценам.

Также мукомольные предприятия взяли на себя ряд обязательств по обеспечению республики мукой. Действует по август т.г.,что позволило сдержать рост цен на муку и хлеб. Ниже приведена информация о розничных ценах на муку и хлеб по состоянию на 22 марта 2022 года в разрезе областей.

Отмечается, что постановлением кабинета министров от 17 марта 2022 года №140 был введен запрет на вывоз из республики сроком на 6 месяцев отдельных видов сельскохозяйственных товаров, куда вошли также пшеница, мука, масло растительное, сахар-песок.

Кроме того, поручено органам местного самоуправления по всей республике провести оценку запасав. Главам местных госадминистраций взять под личный контроль вопрос о стабилизации цен на социально-значимые товары и оказывать всяческую поддержку территориальным подразделениям антимонопольного органа.

Рыночная розничная стоимость весовой муки 1 сорта (сом/кг)

КРг.Бишкекг.Токмокг.Нарынг.Караколг.Таласг.Ошг.Джалал-АбадБаткен
Январь 2022г.36,636,536,037,337,835,838,136,035,0
Февраль 2022г.36,736,536,038,538,035,538,335,935,0
Март 2022г.38,037,037,240,039,437,039,336,737,0

Рыночная розничная стоимость формового хлеба из муки 1 сорта (сом/кг)

КРг.Бишкекг.Токмокг.Нарынг.Караколг.Таласг.Ошг.Джалал-АбадБаткен
Январь 2022г.48,442,942,156,046,055,049,846,449,0
Февраль 2022г.50,045,745,756,046,059,257,046,449,0
Март 2022г.52,049,047,557,047,060,558,747,050,0


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URL: https://www.vb.kg/415898
Теги:
Госантимонополия, мука, кабмин, цены на продукты питания
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