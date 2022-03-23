Ученые придумали крохотного робота для обследования легких

Инженеры из Университета Лидса (Великобритания) создали мини-робота с магнитными щупальцами, который способен проникать в самые маленькие бронхи. Об этом сообщает EurekAlert!

Диаметр нового робота два миллиметра – это всего в два раза толще кончика шариковой ручки. Направлять устройство в теле человека помогут магниты на внешней поверхности. Система наведения настраивается индивидуально в ходе каждой процедуры.

Нового робота можно будет использовать для обследования легких, биопсии и терапии рака. Прибор уже показал свою эффективность во время экспериментов по навигации в реальных легких умершего человека и в трехмерных моделях органов.