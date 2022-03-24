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В Кыргызстане стартовал республиканский этап олимпиады школьников

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане вчера, 23 марта, стартовал четвертый (республиканский) этап олимпиады школьников. В этой связи в Бишкекском лицее имени Ч. Айтматова состоялась церемония открытия олимпиады. В мероприятии приняла участие заместитель министра образования и науки КР Надира Джусупбекова, сообщает пресс-служба Министерства образования науки.

На четвертом (республиканском) этапе олимпиады 324 школьника, которые лидировали на третьем (областном) этапе, состязаются по следующим общеобразовательным предметам: кыргызский язык и литература для школ (классов) с кыргызским языком обучения, кыргызский язык и литература для школ (классов) с русским языком обучения, русский язык и литература для школ (классов) с кыргызским языком обучения, русский язык и литература для школ (классов) с русским языком обучения, английский язык, математика, информатика, физика, химия, биология, география и история.

Задания олимпиады составил Центр оценки в образовании и методов обучения.

Отметим, что республиканская олимпиада школьников проводится ежегодно Министерством образования и науки КР, а также его территориальными органами и общеобразовательными организациями с привлечением независимой организации, прошедшей по конкурсу (тендеру).

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране в последние два года четвертый этап олимпиады не проводился. При этом в целях поощрения школьников итоговым считался третий этап.


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URL: https://www.vb.kg/415906
Теги:
образование, школа
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