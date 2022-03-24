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Началась подготовка к строительству железной дороги "Балыкчы - Кочкор"

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане проводятся подготовительные работы по проекту строительства железной дороги "Балыкчы - Кочкор", сообщает пресс-служба "Кыргыз темир жолу".

На данный момент проводятся подготовительные работы к строительству железной дороги "Балыкчы - Кочкор". В частности, на начальном отрезке пути производятся следующие виды работ:

выемка и вывоз существующего грунта;

обратная засыпка скального грунта;

дренажные работы;

устройство путевого щебня под укладку железобетонных шпал;

устройство стрелочного перевода.

В ближайшее время ожидается проведение официальной церемонии начала строительства железной дороги "Балыкчы - Кочкор".

Отмечается, что данный проект имеет важное социально-экономическое значение, в первую очередь за счет создания наименее затратного пути транспортировки угля при разработке буроугольного месторождения Кара-Кече для обеспечения населения и ТЭЦ города Бишкека углем в осенне-зимний период.

Для справки.

В настоящее время ГП "НК "Кыргыз темир жолу" проводится работа по реализации проекта строительства железной дороги "Балыкчы - Кочкор - Кара-Кече" (186 км). Первый этап охватывает строительство железной дороги "Балыкчы - Кочкор" протяженностью в 63 км.


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URL: https://www.vb.kg/415915
Теги:
железная дорога, Кыргыз темир жолу
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