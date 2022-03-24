Началась подготовка к строительству железной дороги "Балыкчы - Кочкор"

В Кыргызстане проводятся подготовительные работы по проекту строительства железной дороги "Балыкчы - Кочкор", сообщает пресс-служба "Кыргыз темир жолу".
На данный момент проводятся подготовительные работы к строительству железной дороги "Балыкчы - Кочкор". В частности, на начальном отрезке пути производятся следующие виды работ:
выемка и вывоз существующего грунта;
обратная засыпка скального грунта;
дренажные работы;
устройство путевого щебня под укладку железобетонных шпал;
устройство стрелочного перевода.
В ближайшее время ожидается проведение официальной церемонии начала строительства железной дороги "Балыкчы - Кочкор".
Отмечается, что данный проект имеет важное социально-экономическое значение, в первую очередь за счет создания наименее затратного пути транспортировки угля при разработке буроугольного месторождения Кара-Кече для обеспечения населения и ТЭЦ города Бишкека углем в осенне-зимний период.
Для справки.
В настоящее время ГП "НК "Кыргыз темир жолу" проводится работа по реализации проекта строительства железной дороги "Балыкчы - Кочкор - Кара-Кече" (186 км). Первый этап охватывает строительство железной дороги "Балыкчы - Кочкор" протяженностью в 63 км.