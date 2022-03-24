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Президент сделал обращение в связи с годовщиной Мартовской революции

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- Анастасия Карелина
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Садыр Жапаров сегодня, 24 марта, обратился к кыргызстанцам в связи с очередной годовщиной Мартовской народной революции.

Приводим весь текст обращения главы Кыргызстана.

"Дорогие мои соотечественники, кыргызстанцы!

Кыргызы древний народ, который со времен седой старины ценил свободу и не щадя себя героически боролся за свою независимость, непримиримо противостоя несправедливой власти.

В качестве достойных наследников этого народа нынешние кыргызы продемонстрировали всему миру, что они давно сформировались как зрелое общество, не допускающее попрания прав человека, дорожащее свободой слова и честью нации.

24 марта 2005 года кыргызская общественность не стала равнодушно наблюдать за беспредельным своеволием правившего тогда семейного клана и устроила подлинно народную революцию. И совсем другое дело, достигла ли она своей цели.

Но в тот день стали набирать силу народные волнения почти во всех уголках нашей страны. Избиратели были возмущены итогами грязных, бесчестных парламентских выборов, что стало поворотным моментом в истории Кыргызской Республики.

Аксыйские события, очередную годовщину которых мы недавно отметили, последовавшая затем череда революций – события, совсем не случайно связанные друг с другом. Они вошли в число фактов огромной значимости в новейшей истории Кыргызстана, из которых непременно должна извлечь свои уроки любая власть.

Нам предстоит оправдать надежды нашего народа, который устремлен в будущее по пути демократического развития, и воплотить в жизнь его чаяния. Для этого надлежит совершить подлинные реформы, коренные преобразования в самых разных сферах жизни нашей страны.

Дорогие кыргызстанцы!

Народ наш с недюжинной стойкостью перенес все свалившиеся на свою голову тяготы и лишения и до сего дня бережно хранит и защищает свою свободу и независимость. И я уверен, что, неуклонно следуя заветам предков, кыргызская нация и дальше не отступится от немеркнущих ценностей свободы и справедливости.

Я глубоко убежден, что, опираясь на нерушимое единство и сплоченность, наш народ, преодолевший в своей судьбе немало тяжелейших испытаний, и на этот раз с честью выйдет из продиктованного геополитической обстановкой трудного экономического положения. Сегодня мы предпринимаем все усилия, чтобы сохранить стабильность и обеспечить поступательное движение в развитии экономики.

Пусть мирным будет небо Кыргызстана, а наш народ пребывает в спокойствии и сплоченности!" - сказал Садыр Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/415924
Теги:
24 марта, президент, Садыр Жапаров
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