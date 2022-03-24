Праворульные авто предлагают оснастить камерами видеонаблюдения

Бишкекчанин Женишбек Жумалиев предлагает обязать владельцев праворульных авто устанавливать на лобовое стекло видеокамеры для снижения опасности аварий. Своим предложением он поделился с редакцией vb.kg.

"Я шофер с 59-летним стажем. Основная беда правостороннего руля – невозможность увидеть во время обгона, едет ли на встречной полосе автомобиль. Для решения этой проблемы предлагаю установить на левой стороне лобового стекла автомобиля камеру наблюдения. Тогда водитель увидит, не выезжая на встречную полосу, есть ли на ней автомобиль или нет. В этом случае передвижение на автомобиле с правосторонним рулем без камеры наблюдения следует считать ездой на технически неисправном автомобиле. Но для успешного внедрения этого нововведения необходимо законодательно продумать для нарушителей наказание и штраф. Таким образом, с помощью технического прибора можно решить судьбу автомобиля с правосторонним рулем", - написал Женишбек Жумалиев.