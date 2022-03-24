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В Иссык-Кульской области прошла операция "Арсенал"

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- Анастасия Карелина
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В Иссык-Кульской области проведено оперативно-профилактическое мероприятие "Арсенал". Из незаконного оборота изъято 23 единицы огнестрельного оружия. Об этом сообщила пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Участие в рейде приняли более 500 сотрудников оперативных и наружных служб ОВД области, а также представители общественности. Цель данного мероприятия – выявление и пресечение фактов незаконного оборота оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств на территории области.

Проверены были 14 объектов разрешительной системы, свыше 1300 охотников-любителей, около 110 владельцев газо-травматического оружия. Из незаконного оборота изъято 23 единицы огнестрельного оружия. Из них: 3 – нарезное оружие, 20 – гладкоствольное огнестрельное оружие.

За нарушения условий хранения и сроков регистрации огнестрельного оружия составлено 65 протоколов в соответствии с кодексом о правонарушениях. Наложено штрафов на общую сумму – 21 тысяча сомов.

Кроме того, раскрыто 23 преступления, задержано 8 преступников, находившихся в розыске, и 11 граждан, считавшихся без вести пропавшими.


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URL: https://www.vb.kg/415934
Теги:
Иссык-Кульская область, оружие, УВД
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