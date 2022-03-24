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В Дохе прошел турнир по мини-футболу, волейболу и игре "ордо"

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- Анастасия Карелина
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Посольство Кыргызской Республики в Государстве Катар совместно с активистами кыргызской диаспоры организовало турниры по мини-футболу, волейболу и национальной игре "ордо" среди соотечественников, проживающих в Катаре. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

В событии принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана Чынгыз Эшимбеков. Он поздравил соотечественников с Ноорузом и отметил, что данный турнир проходит в рамках популяризации физической культуры и спорта, сохранения обычаев и традиционных игр, а также укрепления единства наших соотечественников.

Победителям и активным участникам спортивного мероприятия вручили кубки и почетные грамоты посольства. Кроме того, был организован пикник, где можно было попробовать блюда кыргызской кухни. А детишки смогли принять участие в интересных конкурсах.


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URL: https://www.vb.kg/415938
Теги:
волейбол, Катар, Нооруз, спорт, футбол, в мире
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