Погода
$ 95.29 - 97.32
€ 107.50 - 110.87

NED опубликовал список СМИ и НПО КР, получивших гранты от Конгресса США

285  0
- Жан Алиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Национальный фонд демократии (NED) опубликовал список СМИ и других организаций, которым в этом году были выделены гранты.

Например, в списке есть такие СМИ, как "Клооп Медиа" - 595 900 долларов, и Economist - 58 000 долларов. Среди неправительственных организации значатся - юридическая клиника "Адилет" - 110 000 долларов, "Институт Меди Полиси - 48 000 долларов, общественный фонд Media Space - 48 000 долларов. Последняя организация примечательна тем, что, по данным Минюста, ее директором значится Дмитрий Ложников, который также является руководителем телеканала "Апрель".

Также получил грант общественный фонд "Центр Медиа Развития" в размере 94 000 долларов.

National Endowment for Democracy ("Национальный фонд демократии", также известен как "Национальный фонд в поддержку демократии") - американская организация, основанная в 1983 году для продвижения демократии. Финансируется преимущественно Конгрессом США в рамках бюджета агентства США по международному развитию (USAID).


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415943
Теги:
грант, НПО, Кыргызстан, СМИ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  