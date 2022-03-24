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Кыргызстан получил от ЮНИСЕФ холодильники для хранения вакцин

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- Анастасия Карелина
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Кыргызстан получил от фонда ЮНИСЕФ 150 фризеров и 50 комбинированных холодильников для хранения вакцин. Об этом сообщает ШТАБ КР по COVID-19.

В церемонии передачи оборудования участвовали заведующая отдела общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова, руководитель отделов образования и здравоохранения ЮНИСЕФ Томойа Сонода и директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

Новое оборудование будет установлено в организациях здравоохранения по всей стране. Это обеспечит безопасное хранение вакцин.

Данные холодовые установки являются комбинированными для поддержания плюсового и минусового температурного режима.

Айнура Акматова поблагодарила ЮНИСЕФ за предоставленное оборудование. Она отметила, что Минздрав проводит работу по обеспечению вакцинации против коронавирусной инфекции с 2020 года, и для поступления качественных, эффективных и безопасных вакцин против COVID-19 в республику предпринимается очень много усилий. Кроме того, для массовой вакцинации в республике сформировано более 800 временных прививочных пунктов.

ЮНИСЕФ оказывает поддержку Кыргызстану в борьбе с COVID-19 через обеспечение вакцинами в рамках инициативы COVAX.

По словам заместителя представителя ЮНИСЕФ в Кыргызстане Юлии Олейник, ЮНИСЕФ будет и впредь оказывать поддержку правительству Кыргызстана в своевременном и безопасном обеспечении вакцинами. А новое оборудование расширит возможности Минздрава по обеспечению надлежащего управления вакцинами и качественных услуг по иммунизации населения.

В начале текущего года в страну уже поступило 46 фризеров и 35 комбинированных холодильников в рамках проекта "Платформа оптимизации оборудования Холодовой цепи" (ПООХЦ) Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (ГАВИ), которые на сегодня доставлены в организации здравоохранения во всех регионах.


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URL: https://www.vb.kg/415945
Теги:
Минздрав, ЮНИСЕФ, COVID-19, вакцинация
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