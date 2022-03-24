"Новые замминистры образования знают все потребности в этой сфере"

Недавно в Министерстве образования сменились заместители главы ведомства. Вместо Айгуль Абдараевой, которая курировала вопросы науки, замминистра стал Улан Мамбетакунов. А Расул Абазбек уулу назначен вместо Гульнур Джайнаковой заместителем министра по профессиональному и высшему образованию.

Эксперт по образованию, бывший заместитель министра образования, Догдуркуль Кендирбаева считает эти назначения успешными и своевременными. По этому поводу она поделилась с vb.kg своим мнением.

"Стратегия развития страны нацелена на создание новых рабочих мест, основанных на науке, технологии, инженерии, математике для управление вызовами в мире. В том числе в Кыргызстане - нехватка природных ресурсов, изменения климата, миграция, изменения запроса рынка - требует подготовки специалистов в области СТЕМ. Рынку Кыргызстана требуется специалисты горнорудной отрасли, креативной индустрии, цифровой экономики. Мы все знаем и требуем конкурентоспособных специалистов, но не знаем механизмы внедрение инновационных процессов в подготовке качественных человеческих ресурсов.

"Международная практика доказывает, что новый руководитель формирует команду для проведения качественных реформ, с целью повышения эффективности деятельности системы. Командный подход, командная работа, командная ответственность - это основное требование времени. Улан Мамбетакунов прошел путь от простого педагога до доктора наук. Знает все проблемы школьного образования, особенно такие узкие темы, которые сегодня наиболее актуальны, – IT-технологии. Он был членом коалиции открытых образовательных ресурсов, которая была организована нами еще до начала пандемии. Мы тогда не знали, что будет пандемия, но уже тогда думали, что надо внедрить электронные методы обучения, усилить потенциал учителей-информатиков, формирование новых навыков по цифровизации", - говорит она.

Улан Мамбетакунов был сначала участником коалиции, а потом ее председателем.

"Он знает запросы и потребности школ, так как работал в Кыргызской академии образования. А также с требованиями и обновлениями, запросами содержания образования. Улан Мамбетакунович знаком с состоянием образования в стране, знает, на каком уровне оно находится. Кроме того, он прекрасно владеет английским языком. Побывал в нескольких странах, где прошел стажировки, и знаком с проблемами образования в мировом масштабе. Хочу отметить, что, помимо того, что он замечательный специалист, он еще и человек хороший, можно сказать, гендерно чувствительный. Его супруга была долгое время тяжело больна, он ухаживал за ней до ее последних дней, а сейчас сам воспитывает четырех дочек. Я считаю, что Улан Мамбетакунович – однозначно удачная кандидатура для министерства, он даст правильное направление в развитии образования в нашей стране", - добавила Догдуркуль Кендирбаева

По ее словам, и второй замминистра - Расул Абазбек уулу - тоже прошел все профессиональные этапы – от простого педагога до советника экс-министра Каныбека Исакова, который был одним из прогрессивных ректоров Ошского государственного университета, лидером высшего образования в стране.

"И если сегодня Ошский государственный университет является флагманом высшего образования в стране, то, можно сказать, что в этом есть и заслуга Расула тоже. Он возглавлял отдел по исследованию межэтнических отношений Института гуманитарных исследований Южного отделения Национальной академии наук. Руководил центром по изучению миростроительства и развития. Был исполнительным директором общественного фонда "Мирное развитие в Ферганской долине", председателем молодежного комитета, помощником ректора Ошского гуманитарно-педагогического института.

Формирование таких мягких навыков лидерства, командная работа, коммуникации очень важны в укреплении мира и стабильности в стране. И навыки работы Расула в области миростроительства дадут хорошие результаты. Сочетание знание местных особенностей и продвинутых образовательных достижений образования очень важно.

На сегодняшний день очень требуется компетенция по миростроительству, он работал этой области тоже. Он хорошо знает потребности именно в сфере профессионального технического образования. Опираясь на свой опыт работы в ОшГу, сейчас он может запустить механизмы улучшения качества предоставляемых услуг как в ПТУ, так и в высшем образовании тоже. Опыт работы Расула Абазбекова в вузе и в области миростроительства является нужной компетенцией не только развития образования, но и для укрепления мира и стабильности! Обоим новым заместителям министра я желаю профессиональных успехов и лидерства, много сторонников, ведь они возложили на себя огромную ответственность. Надо дать возможности новому министру достичь намеченных планов вместе с новой командой", - заключила эксперт.