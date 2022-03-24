Ташиев назвал чиновников, ответственных за продовольственную безопасность

В Кыргызстане сегодня, 24 марта, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев на заседании кабмина по антикризисным мерам заявил, что за обеспечение продовольственной безопасности персональную ответственность несут три министра - экономики и коммерции Данияр Амангельдиев, финансов Алмаз Бакетаев и чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев.

"По продовольственной безопасности опустимся на землю. Вы несете персональную ответственность. Вы должны точно знать, сколько зерна, муки, сахара, растительного масла есть в запасе, где можно купить, прогнозы по закупу, контракты. Заранее, ребята, работайте со всеми своими партнерами. Если какие-то вопросы возникнут по продовольственной безопасности - эти три министра головой будут отвечать", - отметил глава ГКНБ.