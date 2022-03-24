Журналисты предсказали победителя "Оскара" по кашлю и чиханью. Это "Дюна"

Журналисты из бруклинского проекта The Pudding разработали модель, которая предсказывает победителя премии "Оскар" в номинации "лучший фильм" по кашлю и чиханью героев. По словам авторов, точность метода - 91,7 процента. С необычной работой можно познакомиться здесь.

"Хотя некоторые могут назвать наши методы в лучшем случае "непрочными", а наш набор данных "шумом, анализ которого представляет собой лишь наглую трату ресурсов", мы считаем, что, используя результаты наших многолетних исследований, мы сможем создать революционную модель прогнозирования", - написали журналисты.

Авторы утверждают, что проанализировали субтитры к 30 тысячам фильмов. В результате этой работы они выяснили, что кашель и чиханье есть в 64 процентах фильмов, номинированных на премию в номинации "лучший фильм". По мнению журналистов, эти факторы сигнализируют о драме или надвигающейся болезни.

В ходе исследования авторы собрали все соответствующие сцены в отдельных роликах. Их общая длительность – 3 часа 39 минут.

При этом, отметили авторы, кашля и чиханья в фильме должно быть в меру. Фильмы с их избытком не получали главной награды. То же касается и фильмов, в которых слишком мало кашля. "Другими словами, если точно соответствовать ожиданиям аудитории в отношении кашля и чиханья, победа практически обеспечена", - пишут журналисты.

Используя представленную модель, авторы определили, что "лучшим фильмом" в этом году признают "Дюну" с Тимоти Шаламе в главной роли. Проверить точность предсказания журналистов можно уже 27 марта, когда и состоится церемония вручения наград Американской киноакадемии.