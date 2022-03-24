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Конор Макгрегор был задержан в Дублине за опасное вождение

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- Айжан Мамбеталиева
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор был задержан в Дублине за опасное вождение. Об этом сообщает Sports.ru.

Согласно источнику, автомобиль ирландца марки "Бентли-Континенталь GT" стоимостью 187 тысяч долларов был отправлен на штрафстоянку, а сам спортсмен был доставлен в участок, где ему предъявили обвинения.

Спустя несколько часов боец был выпущен под залог с обязательством явиться в суд, когда будет назначено первое заседание. Ему грозит штраф в размере 5,5 тысяч долларов или тюремное заключение сроков до шести месяцев, либо то и другое.


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URL: https://www.vb.kg/415951
Теги:
спорт, штраф, Конор Макгрегор, мировые новости, в мире
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