Мелис Мырзакматов: Несколько банков Кыргызстана могут сойти с рынка

Экс-мэр Оша и лидер партии "Улуттар Биримдиги" Мелис Мырзакматов прокомментировал недавнее предложение Нацбанка КР о поэтапном увеличении требований к минимальному размеру уставного и собственного капитала для вновь создаваемых и действующих банков до 1 миллиарда сомов.

В интервью vb.kg политик предупредил, что такая инициатива вынудит несколько банков Кыргызстана уйти с рынка.

"Сейчас минимальный размер уставного капитала банков составляет 600 миллионов сомов. Следовательно, если в Кыргызстане работает 23 банка, то 11 из них зависнут под вопросом.

Однако, я уверен, что банки-иностранцы легко вольют дополнительные деньги в уставные фонды, чтобы преодолеть планку 1 миллиард сомов и свободно работать в Кыргызстане – для них это небольшое вливание, - считает Мырзакматов.

По его мнению, примерно пять банков, которые раннее с трудом набрали 600 миллионов сомов, могут перейти в микро-кредитную нишу.

"Также под большим вопросом развитие двух казахских банков "Оптима" и "Халык-банк", у которых большие проблемы с владельцами – приближенными к клану Нурсултана Назарбаева. Возможно их ждет большая реконструкция", - предупреждает Мелис Мырзакматов.

Отметим, Нацбанк рассматривает вопрос о поэтапном увеличении требований к минимальному размеру уставного и собственного капиталов для вновь создаваемых, действующих банков и филиалов иностранных ФКО. Об этом сообщает Национальный банк Кыргызстана. Сообщается, что по предварительным расчетам, новые требования регулятора по минимальному размеру уставного и собственного капиталов увеличатся до 1 млрд сомов. При этом для системно значимых банков размер требований будет выше указанной суммы.