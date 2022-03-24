Завершилась инспекция спецучреждений на юге Кыргызстана

В ходе рабочей поездки председателя службы исполнения наказаний Минюста генерал-майора в/с Аската Эгембердиева была изучена деятельность сразу трех ключевых объектов пенитенциарной системы в южном регионе.

В частности, в городе Оше проинспектировано СИЗО № 5. В Джалал-Абаде – колония № 10. Глава СИН встретился с личным составом и старожилами этого учреждения, отметил отличившихся в службе коллег и распорядился обеспечить мебелью кабинет ветеранов при ИК-10.

Также генерал Аската Эгембердиев принял участие в торжественном открытии административного корпуса в колонии-поселении № 43 в Кызыл-Кие, Баткенская область. Вместо прежнего, ветхого помещения, появилось новое, оснащенное современной мебелью и необходимым оборудованием, на что было потрачено более 10 миллионов сомов.

"Большая часть рабочего дня наших сотрудников проходит здесь, поэтому необходимо обеспечить им безопасные и комфортные условия труда. Когда мы создадим такие условия, то повысится активность, качество работы сотрудников", - сказал глава СИН.

Также в учреждении № 43 были установлены специальные автомойки для обеспечения осужденных постоянной работой. Это позволит занять их полезным делом и поможет предотвратить рецидивы возврата к криминальному прошлому.