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Британия собирается запустить завод по добыче золота из мусора

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- Наталья Крайнова
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Британский монетный двор запустит завод по добыче золота из старых гаджетов в 2023 году, сообщает CNBC.

Золото и серебро часто используют в платах электронного оборудования из-за высокой проводимости. Металлы сложно извлечь из деталей устройств, поэтому они попадают на свалки вместе с устаревшими и поломанными гаджетами. Британский монетный двор нашел способ упростить добычу ценных материалов из отходов - они начали сотрудничать с канадским стартапом Excir, который разработал химические растворы для извлечения золота и серебра из микросхем. Новая технология позволит добывать металлы с высокой степенью чистоты при комнатной температуре в течение нескольких секунд.

Королевский монетный двор планирует начать строительство завода до конца марта. На нем смогут извлекать из плат смартфонов, компьютеров и другой электроники до 99 процентов золота, серебра, палладия и меди. Согласно планам, на предприятии будет перерабатываться 90 тонн отходов еженедельно - таким образом, за год сотрудники добудут сотни килограммов драгоценных металлов.

Завод расположится в Южном Уэльсе. О намерении создать предприятие монетный двор сообщил осенью 2021 года. В октябре государственное учреждение подписало договор с Excir.


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URL: https://www.vb.kg/415958
Теги:
Великобритания, золото, мусор
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