Известный ветеран уголовно-исполнительной системы ушел на заслуженный отдых

Под дружеские аплодисменты многочисленных коллег на заслуженный отдых проводили полковника внутренней службы Абдижалила Досматова.

В центральном аппарате Службы исполнения наказаний состоялись торжественные проводы на пенсию заслуженного работника пенитенциарной системы Досматова Абдижалила Акимбековича. Практически вся его жизнь связана со службой в УИС, и его биография может служить достойным примером для молодых сотрудников.

За безупречную службу полковник был награжден руководством СИН медалью "Кадыр", а его верная спутница Калия Орозматова удостоилась медали "Мыкты Айым".

Ну, и конечно, не обошлось без традиционных, национальных подарков от сослуживцев, цветов и добрых пожеланий.