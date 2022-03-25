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Известный ветеран уголовно-исполнительной системы ушел на заслуженный отдых

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- Айжан Мамбеталиева
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Под дружеские аплодисменты многочисленных коллег на заслуженный отдых проводили полковника внутренней службы Абдижалила Досматова.

В центральном аппарате Службы исполнения наказаний состоялись торжественные проводы на пенсию заслуженного работника пенитенциарной системы Досматова Абдижалила Акимбековича. Практически вся его жизнь связана со службой в УИС, и его биография может служить достойным примером для молодых сотрудников.

За безупречную службу полковник был награжден руководством СИН медалью "Кадыр", а его верная спутница Калия Орозматова удостоилась медали "Мыкты Айым".

Ну, и конечно, не обошлось без традиционных, национальных подарков от сослуживцев, цветов и добрых пожеланий.


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URL: https://www.vb.kg/415959
Теги:
ГСИН, Кыргызстан
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