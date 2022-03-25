Прогноз погоды до 28 марта. Март дождями богат

В Кыргызстане Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды с 25 по 28 марта.

Бишкек

25 марта Ночь 0 … -2 °C день 11 … 13 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

26 марта Ночь 1 … 3 °C день 17 … 19 °C Ветер юго-восточный 5-10 м/с, порыв 14- м/с, без осадков

27 марта Ночь 1 … 3 °C день 8 … 10 °C Ветер западный 4-9 м/с, дождь

28 марта Ночь 2 … 4 °C день 11 … 13 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

Ош

25 марта Ночь 2 … 4 °C день 14 … 16 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

26 марта Ночь 3 … 5 °C день 17 … 19 °C Ветер юго-восточный 5-10 м/с, без осадков

27 марта Ночь 3 … 5 °C день 10 … 12 °C Ветер западный 4-9 м/с, дождь

28 марта Ночь 3 … 5 °C день 12 … 14 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

Чуйская область

25 марта ночь 0 … -5 °C день 8 … 13 °C Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах дождь

26 марта ночь 0 … 5 °C день 15 … 20 °C Ветер юго-восточный 5-10 м/с, порыв 15-20 м/с, на большей части территории дождь

27 марта ночь 0 … 5 °C день 5 … 10 °C Ветер западный 4-9 м/с, порыв 15-20 м/с, на большей части территории дождь

28 марта ночь -1 … +4 °C день 8 … 13 °C Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах дождь

Чолпон-Ата

25 марта ночь -1 … +1 °C день 8 … 10 °C Ветер западный 4-9 м/с, дождь

26 марта ночь 0 … 2 °C день 9 … 11 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

27 марта ночь 1 … 3 °C день 5 … 7 °C Ветер западный 4-9 м/с, дождь

28 марта ночь 0 … -2 °C день 7 … 9 °C Ветер западный 4-9 м/с, ночью снег, днем без осадков