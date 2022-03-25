За незаконное хранение оружия задержали жителя Ак-Суйского района

Житель одного из сел Ак-Суйского района был задержан за незаконное хранение в своем доме огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Данная информация была зарегистрирована в ЕРП УВД Иссык-Кульской области и было возбуждено уголовное дело по ст. 267 ("Незаконный оборот оружия и боеприпасов") Уголовного кодекса КР.

"На основании постановления Каракольского городского суда в доме вышеуказанного гражданина был проведен обыск, в результате которого были обнаружены гладкоствольные огнестрельные оружия 12 и 15 калибра в количестве трех единиц, а также патроны калибра 5,45 мм и 7,62 мм в количестве 5 штук, 16 калибра - в количестве 14 штук, 12 калибра - 24 штуки и 2 оптических приборов.

Также во время обыска в стеклянной 3-литровой банке было обнаружено вещество темно-буро-зеленного цвета со специфическим запахом дикорастущей конопли, разбавленное с жидкостью. Под навесом сеновала было обнаружено два полимерных мешка с высушенным растением с характерным запахом дикорастущей конопли.

По результатам экспертизы изъятое вещество растительного происхождения является высушенной марихуаной общим весом 8 килограммов 875 граммов.

Изъятое оружие оказалось незарегистрированным. Назначена судебно-баллистическая экспертиза. В настоящее время ведётся следствие".