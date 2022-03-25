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Садыр Жапаров принял участие в общереспубликанской переписи населения

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- Назгуль Абдыразакова
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В Кыргызстане президент республики Садыр Жапаров сегодня, 25 марта, принял участие в общереспубликанской переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики 2022 года, стартовавшей по всей стране. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, глава государства ответил на вопросы согласно форме опросника. Переписчик, используя специальное мобильное приложение, на месте записал все данные о президенте Садыре Жапарове и его семье.

Напомним, перепись населения и жилищного фонда в Кыргызстане стартовала 25 марта и продлится до 3 апреля 2022 года. В отдаленных зонах республики перепись пройдет с 23 апреля по 2 мая 2022 года.

Для проведения переписи задействовано 28 тысяч временного переписного персонала (координаторы, инструкторы-контролеры и переписчики).

Общереспубликанская кампания впервые будет проходить в электронном формате при помощи мобильного приложения с использованием переписчиками личного мобильного телефона или планшета.


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URL: https://www.vb.kg/415978
Теги:
президент, перепись населения, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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