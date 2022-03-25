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Въезд для туристов в Нидерландах упрощен

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Нидерланды отменяют правила въезда, применяемые для защиты от COVID-19 для туристов из Шенгенской зоны. С 23 марта путешественники из стран Евросоюза могут приезжать в страну без ограничений, не предъявляя паспортов или справок о вакцинации, выздоровлении либо ПЦР-тестов, сообщает SchengenVisaInfo.

Такие же правила действуют и для граждан ЕС, прибывающих в Нидерланды из третьей страны.

Для туристов не из стран Евросоюза протокол въезда упрощен, но пока остаются некоторые ограничения. Теперь путешественники освобождены от требования предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный до прибытия. Однако нужно иметь при себе действующий паспорт вакцинации или справку о выздоровлении.

Документ должен доказать, что турист прошел первичную вакцинацию в течение последних девяти месяцев. Справка в свою очередь должна подтвердить выздоровление от COVID-19 в течение последних шести месяцев.


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URL: https://www.vb.kg/415979
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