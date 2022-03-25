Фонд поддержки развития туризма КР начал свою работу (видео)

В Кыргызстане председателю кабинета министров Акылбеку Жапарову представили 34 проекта ОАО "Фонд поддержки развития туризма". Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Сообщается, что президент организации Елена Калашникова рассказала о планах на 2022 год.

Как было отмечено, в текущем году будет начата реализация 34 проектов, в том числе 10 инфраструктурных проектов, 9 информационных проектов, а также проекты по созданию системы сектора туризма, проекты, связанные с разработкой нормативной правовой базы, направленной на улучшение отечественной туристической индустрии и привлечение инвестиций в этот сектор.

Отметим, решение о создании "Фонда поддержки развития туризма в КР", уставной капитал которого составляет 1 миллиард сомов, принято в целях исполнения указа президента КР "О поддержке развития туризма в Кыргызской Республике".