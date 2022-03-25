Погода
$ 92.00 - 93.47
€ 107.50 - 110.87

Фонд поддержки развития туризма КР начал свою работу (видео)

101  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане председателю кабинета министров Акылбеку Жапарову представили 34 проекта ОАО "Фонд поддержки развития туризма". Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Сообщается, что президент организации Елена Калашникова рассказала о планах на 2022 год.

Как было отмечено, в текущем году будет начата реализация 34 проектов, в том числе 10 инфраструктурных проектов, 9 информационных проектов, а также проекты по созданию системы сектора туризма, проекты, связанные с разработкой нормативной правовой базы, направленной на улучшение отечественной туристической индустрии и привлечение инвестиций в этот сектор.

Отметим, решение о создании "Фонда поддержки развития туризма в КР", уставной капитал которого составляет 1 миллиард сомов, принято в целях исполнения указа президента КР "О поддержке развития туризма в Кыргызской Республике".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415983
Теги:
туризм, Кыргызстан, Кабинет министров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  