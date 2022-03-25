Нутрициолог рассказала, сколько яиц в неделю можно съедать человеку

Сколько куриных яиц можно съедать человеку, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Александра Разаренова.

По мнению специалиста, максимальную пользу здоровью принесет употребление пяти-шести яиц в течение недели, при этом за один день лучше съедать не более двух-трех штук.

В яйцах содержится идеальный по усвояемости белок, а также кальций, фосфор, лецитин и кальциферол. Пять-шесть яиц в неделю станут хорошим дополнением к другим незаменимым формам белка: к мясу, рыбе, птице, продуктам моря и субпродуктам.

Пациентам с хроническими и острыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также людям с высоким риском развития сердечно-сосудистых катастроф и избыточным весом стоит употреблять яйца с осторожностью.