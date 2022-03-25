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В Бишкеке могут отключить электричество у более 7 тысяч абонентов

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке в понедельник, 28 марта, автоматизированная информационно-измерительная система контроля и учёта электроэнергии ОАО "Северэлектро" произведет дистанционное отключение более 7000 абонентов за дебиторскую задолженность. Об этом сообщает пресс-служба распредкомпании.

"Северэлектро" просит абонентов оплатить счета за электроэнергию своевременно.

На сайте распредкомпании https://se.kg действует рубрика "Баланс абонента", с помощью которых все абоненты ОАО "Северэлектро", включая бытовых и промышленных абонентов, могут в любой момент увидеть состояние своего лицевого счёта. Помимо этого, абоненты могут узнать свой баланс, позвонив в круглосуточный колл-центр "Северэлектро" по номеру 1209 или написать сообщение на WhatsApp по номеру: 0556 001209.

Отметим, что абоненты могут оплатить счета за электроэнергию через платежные терминалы Quickpay, Pay24, UMAI, KICB, MSТС (Касса-24), Megacom, "О!", "Оной", в том числе через электронные кошельки "О!", MegaPay, UMAI, "Элсом", в кассах "РСК Банка", "Керемет Банка", "Дос Кредо Банка", "Бакай Банка", "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН", "Халык Банка", "КICВ Банка", "Оптима Банка", а также ГП "Кыргызпочтасы" принимают платежи за электроэнергию в режиме реального времени.


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URL: https://www.vb.kg/415988
Теги:
отключение электроэнергии, электричество, Северэлектро
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